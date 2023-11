Assalto alla cassa del parcheggio: 5 persone in "ostaggio" per pochi euro

Un danno da 20mila euro, e cinque persone tenute in "ostaggio", per un bottino di poche centinaia di euro. È il bilancio del colpo messo a segno nel fine settimana, nella notte tra sabato 11 e domenica 12 novembre, al parcheggio Monte Oro di Riva del Garda. I ladri sono entrati in azione intorno alle 2 di notte, puntando direttamente alla cassa automatica del parcheggio, tranciando i cavi di alimentazione per isolare le telecamere di sorveglianza. Le cose, però, non sono andate secondo i loro piani: uno dei malviventi è stato ripreso degli occhi elettronici prima che il taglio dei fili generasse il blackout.

Proprio a causa dell’interruzione completa della corrente le cinque persone che si trovavano nel parcheggio per riprendere le proprie auto sono rimaste bloccate all’interno, impossibilitate ad uscire. Il blackout dovuto al maldestro furto è stato risolto dall’intervento del personale dell’Altogarda parcheggi e mobilità e dal titolare del Monte Oro. Come detto, i danni causati alle strutture sono piuttosto ingenti: ben 20mila euro.

Sul caso stanno indagando i carabinieri di Riva del Garda, che hanno già acquisito e visionato le immagini riprese dalle telecamere prima del blackout.

