Coltiva marijuana sui monti: i poliziotti lo seguono e lo incastrano con una foto-trappola

Lago di Garda. Gli investigatori del Commissariato di Polizia di Riva e gli agenti del Corpo Forestale hanno denunciato in stato di libertà un uomo, con l'accusa di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di mercoledì scorso, infatti, gli agenti della Forestale hanno trovato sul versante montuoso di Cima Rocchetta, nel territorio di Riva, due piante coltivate in un vaso di circa 1,5 metri con infiorescenze e protette da rete metallica e filo spinato.

Sono quindi state posizionate delle foto-trappole, che hanno documentato le azioni di un uomo che, verso le 17.30, ha prima potato le piante e poi riposto i rami in uno zaino. Gli agenti, appostati poco distanti, sono riusciti a seguirlo lungo i sentieri fino al centro di Riva, dove è stato fermato da una Volante. Recuperato lo stupefacente dallo zaino, è scattata la perquisizione domiciliare, che ha portato al sequestro di altra sostanza stupefacente, già essiccata, di alcune piante e di una piccola serra da interni con le lampade utilizzate per la coltivazione della cannabis.

Il ritrovamento delle sostanze e le modalità di conservazione, secondo gli inquirenti, non escludono che l’uomo potesse vendere il prodotto della coltivazione ad altre persone e, per tale motivo, è stato segnalato all’Autorità giudiziaria per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



Fonte: Trentotoday.it