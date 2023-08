Malore per il caldo mentre lavora, giovane operaio lotta per la vita

Alto Garda. Stava montando i ponteggi di un cantiere quando ha avuto un malore per il caldo insopportabile. Il fatto è avvenuto mercoledì pomeriggio in un cantiere di Riva del Garda. Ora lui, operaio georgiano di 33 anni, è ricoverato in ospedale, dove è in condizioni gravissime e la prognosi è riservata.

La chiamata al pronto intervento è scattata ieri dopo le 15. Era il primo giorno del cantiere e tutti gli operai stavano montando i ponteggi per poter dare il via ai lavori. La temperatura era intorno ai 38 gradi, ma, con un tasso di umidità sopra l’80%, il caldo percepito superava i 40.

Il 33enne stava passando il materiale ai colleghi quando si è sentito male ed è stato necessario chiamare subito un’ambulanza. È crollato a terra perdendo subito i sensi. L’autolettiga del 118 di Arco lo ha portato d'urgenza al campo sportivo della Benacense dove è atterrato, di lì a poco, l'elicottero del 118. Poi è stato trasportato all’ospedale Santa Chiara, dove sta lottando per la vita.



Fonte: Trentotoday.it