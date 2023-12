Colpito da una gru in movimento: paura per un giovane operaio

Alto Garda. Colpito da una gru in movimento, un operaio è finito in ospedale. È quanto accaduto giovedì mattina intorno alle 9.30 in un cantiere edile di Riva del Garda.

L’uomo, 30 anni e originario di Bressanone, stava lavorando nel cantiere quando è stato colpito dal carrello di una gru, che si è messo in movimento a causa della pendenza del terreno durante le operazioni di smontaggio.

Sul posto, assieme agli operatori sanitari, la polizia di Riva del Garda. L'operaio è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento, ma – fortunatamente – le sue condizioni non sembrano preoccupare i medici.



Fonte: Trentotoday.it