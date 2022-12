Scoppia un incendio in casa: donna tenta di saltare dal terzo piano

Lago di Garda. È stata fermata e salvata dai vigili del fuoco la donna che, dopo lo scoppio di un incendio nel suo appartamento in centro a Riva, voleva saltare dal terzo piano per mettersi in salvo.

Sono stati attimi drammatici quelli vissuti nella giornata di ieri, martedì 13 dicembre, nella cittadina gardesana. La chiamata con la richiesta di intervento ai pompieri è arrivata intorno alle 12: la donna, terrorizzata, stava per saltare dal terzo piano, ma – fortunatamente – è stata fermata appena in tempo dai vigili del fuoco, che l'hanno poi tratta in salvo con una scala issata davanti all'abitazione.

Contemporaneamente, i pompieri hanno proceduto con l'attività di spegnimento dell'incendio, evitando che le fiamme si propagassero al tetto e alle strutture vicine. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento.

Fonte: Trentotoday.it