Butta per terra un mozzicone di sigaretta, rischia di bruciare un palazzo

Alto Garda. Se in città e nei paesi ci sono i posacenere lungo le strade un motivo ci sarà; ad esempio, evitare ciò che è accaduto ieri, mercoledì 25 gennaio, a Riva del Garda.

Infatti, intorno alle 12, qualcuno ha pensato bene di gettare il mozzicone della sigaretta, ancora acceso, per terra lungo viale Dante. E il mozzicone, incandescente, è finito per scivolare in uno scantinato tra la strada e l’incrocio con viale Prati, dando inizio a un principio di incendio.



Il fumo ha completamente invaso lo scantinato, raggiungendo poi anche un ufficio poco lontano; nessun problema, fortunatamente, a persone o cose. Ad intervenire sul posto sono stati i vigili del fuoco di Riva, che nell’arco di poco hanno aspirato il fumo, riportando la situazione alla normalità.



Fonte: Trentotoday.it