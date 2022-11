Rogo divampa in un palazzo: appartamento devastato dalle fiamme

Alto Garda. Nella giornata di martedì 1° novembre, un grosso incendio è scoppiato a Riva, in un appartamento di via Pernici, in prossimità dell'incrocio con via Vannetti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari rivani e quelli del Corpo di Arco.

Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono proseguite per alcune ore. Al vaglio le cause che hanno portato allo scoppio del rogo. Per fortuna, non si contano persone ferite o intossicate.

Oltre ai vigili del fuoco, sono sopraggiunti le forze dell'ordine, i sanitari e Cristina Santi, sindaca di Riva del Garda. Nelle prossime ore l'edificio verrà bonificato dai pompieri.



Fonte: Trentotoday.it