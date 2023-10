La guardia medica non risponde, i pazienti chiamano la polizia

Alto Garda. La guardia medica non risponde e arriva la polizia. È accaduto domenica 15 ottobre, a Riva del Garda: un episodio che ha causato gravi disagi per i pazienti in sala d’attesa.

Erano diverse, infatti, le persone che si trovavano all’ambulatorio di largo Marconi nel pomeriggio per una visita o una ricetta. Di domenica e nei festivi, il servizio è svolto appunto dalla guardia medica di turno; la quale, però, chiusa dentro la sala visite, non rispondeva nemmeno quando i pazienti, esasperati dalla lunghissima attesa, bussavano alla porta.

Alcuni di loro, stufi di aspettare, se ne sono andati: altri, invece, notando che dall’ambulatorio non entrava né usciva nessuno, hanno deciso infine di chiamare la polizia. È quindi arrivata una pattuglia del commissariato di Riva, che a sua volta ha iniziato a bussare e suonare il campanello.

Solo allora il medico, che ha detto di non essersi accorto della presenza di pazienti in sala, ha finalmente aperto la porta e iniziato a svolgere la sua attività. Quanto avvenuto, tuttavia, potrebbe comportare per lui una denuncia per interruzione di pubblico servizio.





