Ruba due portafogli, poi va a fare shopping con le carte di credito

Lago di Garda. Aveva rubato due portafogli a Riva tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre 2022, peraltro utilizzando anche le carte di credito trovate all’interno: per lui, adesso, si sono aperte le porte del carcere.

Proprio l’utilizzo delle carte ha permesso ai carabinieri di Riva del Garda di individuare i movimenti del ladro, riuscendo anche a ricostruire l'identikit con le riprese di alcune telecamere di sicurezza.

A quel punto, era necessario dargli un nome: così i militari, in occasione della Fiera di Sant’Andrea e dei mercatini di Natale, sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo, anche grazie a un ampio confronto con i cittadini. A finire in manette è stato un 60enne, fermato dai carabinieri a Trento: per lui, il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere.



Fonte: Trentotoday.it