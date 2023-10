Dipendente di una Rsa derubava i colleghi e pure i pazienti

Alto Garda. Approfittava della sua posizione lavorativa per mettere le mani nelle giacche o nelle borse dei colleghi o dei pazienti della Rsa, prendere il portafogli e portare via delle piccola somme di denaro. Alla fine, quei furti hanno fruttato un bottino di qualche migliaio di euro. Per questo i carabinieri di Arco hanno arrestato una donna di 50 anni, accusata di furto aggravato.

A muovere i militari sono state alcune denunce presentate in caserma dalle vittime lo scorso marzo: hanno raccontato di essersi accorti che qualcuno, probabilmente, stava portando via dei soldi dai loro indumenti. I carabinieri si sono messi al lavoro, notando subito che qualcosa non andava: sembrava che il colpevole potesse essere un dipendente della struttura sociosanitaria, situata nella zona di Riva del Garda. Il motivo? I colpi avvenivano anche nei reparti non aperti al pubblico, fra cui quelli chiusi per arginare il diffondersi del virus Covid. Così gli investigatori hanno capito che si trattava di un dipendente e hanno piazzato nella Rsa delle spycam, che hanno inchiodato la presunta ladra: una dipendente di 50 anni che, secondo l’accusa, ha commesso in tutto tredici furti, portando via a colleghi e pazienti oltre 4mila euro.

Le videocamere hanno ripreso la donna mentre entra nello spogliatoio, in anticipo di 40 minuti rispetto la fine del turno, apre l’armadietto di una sua collega e tira fuori dei soldi dal portafoglio, prima di rimettere tutto a posto e allontanarsi. I carabinieri hanno arrestato la donna: ora si trova ai domiciliari. Il Gip ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti l’obbligo di firma nella caserma dei carabinieri di Arco per tre giorni alla settimana.

Fonte: Trentotoday.it