Trova un portafoglio con 2600 euro, lo porta ai vigili e viene premiata

Alto Garda. Stava camminando lo scorso 2 maggio per le vie di Riva del Garda quando, nei pressi di piazza Catena, una donna ha trovato un portafoglio con 2600 euro in contanti. Una cifra niente male, un vero colpo di fortuna verrebbe da dire. Ma la signora, di intascarsi quei soldi e fare finta di niente non ci ha pensato nemmeno per un istante.

Si è recata dalle forze dell’ordine, consegnando il portafoglio, con annessi documenti, a un agente della polizia locale dell’Alto Garda, il quale è riuscito assieme ad alcuni colleghi a risalire al proprietario, un turista tedesco in vacanza sulle rive del lago in quei giorni.

Una volta vistosi restituire il portafoglio, con il suo prezioso malloppo all’interno, l’uomo ha assolutamente voluto premiare la donna per il suo gesto di onestà che, forse non tutti avrebbero fatto. Morale della favola, la donna è stata ricompensata. Perché essere onesti… paga.

Fonte: Trentotoday.it