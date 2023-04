Nessuna segnaletica di sicurezza e ponteggi a rischio: chiuso un cantiere

Alto Garda. Ponteggi realizzati in maniera completamente difforme dalle normative vigenti, l'uso di pannelli non conformi, la mancanza dell'individuazione di vie di transito delimitate, materiale sparso lungo tutto il cantiere, la presenza di un pozzetto coperto solo da un pannello d'armatura sfondato e non fissato, la mancanza di segnaletica di sicurezza. È quanto emerso in un cantiere dopo l’ispezione dei carabinieri di Riva del Garda e degli ispettori dell'Unità operativa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Uopsal).

La scorsa settimana, spiegano i colleghi di Trentotoday, militari e ispettori hanno effettuato una serie di controlli (in particolare nei comuni di Dro, Arco e Riva del Garda), per la verifica della corretta applicazione delle misure antinfortunistiche nel delicato settore e la regolarità dei rapporti di lavoro del personale impiegato. Le attività hanno messo in luce un cantiere allestito per l'ampliamento di una struttura ricettiva, in zona centrale del comune di Riva del Garda. La situazione è apparsa fin da subito grave, con alcune evidenti inadempienze in materia di sicurezza per i lavoratori. Le palesi irregolarità emerse, hanno reso necessario effettuare due accessi ispettivi, per riscontrare le violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.



Alla fine i carabinieri hanno provveduto a sospendere l'attività della ditta a cui è stata affidata la realizzazione del progetto (del valore ben superiore al milione di euro), con cui sono state interrotte tutte le lavorazioni di cantiere, a eccezione dei lavori necessari per la messa in sicurezza. La contestazione delle violazioni è stata notificata non solo alla ditta edile esecutrice dei lavori (che opera da venti anni in Trentino) ma anche all'ingegnere coordinatore della sicurezza e al committente.