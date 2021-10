Intervento dei vigili del fuoco di RIva nel pomeriggio di mercoledì 6 ottobre, per soccorrere una barca in balia del vento e delle onde nella zona dell'Alto Garda. Alla fine, tutto si è risolto per il meglio, con la barca e l'uomo a bordo riportati illesi sulla terraferma.



Fonte: Trentotoday.it