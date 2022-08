Bimba di un anno incastrata nello scarico della fontana: panico in piazza

Momenti di forte apprensione ieri, mercoledì 24 agosto, a Riva del Garda, dove una bambina di circa un anno è rimasta incastrata con la gamba nella fontana della Sirenetta in piazza Garibaldi, in pieno centro storico, in una bocchetta posta sul fondo in cemento armato necessaria al ricircolo dell’acqua.

Per i vigili del fuoco di Riva, accorsi sul posto, si è trattato di un intervento delicatissimo: per liberare la piccola, infatti, hanno dovuto demolire la parte di fontana in cui si trovava lo scarico e, successivamente, tagliare con grande attenzione e precisione il tubo in ghisa che teneva imprigionata la gamba della bimba, col ginocchio flesso, dal bacino fino alla caviglia.



L'intervento ha richiesto l'utilizzo di diversi macchinari, tra cui demolitori, divaricatori elettrici e idraulici, una mole a disco a batteria, persino detersivi e lubrificanti. È durato due ore, dalle 11 alle 13, ma – grazie alla grande professionalità dei pompieri – si è concluso con il lieto fine.

Circa le cause di quanto accaduto sono ancora in corso gli accertamenti da parte della polizia locale. La bimba è stata consegnata alle cure del medico d’urgenza e quindi elitrasportata all’ospedale di Verona, con l'elisoccorso atterrato presso il campo sportivo Benacense.

L'aiuto della comunità

Coincidenza ha voluto che, al momento dell'incidente, fosse di passaggio il furgone di una ditta di pulizia, la quale ha subito messo a disposizione un numero indeterminato di secchi, con cui i passanti hanno provveduto a svuotare l’intera fontana in poco più di un minuto, agevolando il soccorso tecnico dei vigili del fuoco. La temperatura fredda dell'acqua rischiava infatti di compromettere le funzioni vitali della piccola, vista la tenera età.

Sono poi intervenuti spontaneamente i commessi del negozio Tigotà, che hanno portato i lubrificanti sanitari, la pizzeria Mediterraneo che ha messo a disposizione acqua e sapone, la gioielleria Detoni che ha fornito alcuni particolare attrezzi da taglio di precisione: "Una scena di altruismo incredibile", così i vigili del fuoco di Riva del Garda hanno commentato quanto avvenuto.



Fonte: Trentotoday.it