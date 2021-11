Auto avvolta dalle fiamme: paura per una casa e per le altre macchine

Alto Garda. Intervento dei vigili del fuoco nella notte tra sabato 13 e domenica 14 novembre a Riva del Garda. L'allarme è scattato intorno alle 5, per un incendio divampato in un'auto parcheggiata in località San Tommaso.

Arrivati a sirene spiegate, i pompieri hanno impedito che le fiamme si propagassero ad altri veicoli e, soprattutto, alla vicina abitazione dove risiedono due famiglie. Nulla da fare, invece, per la berlina dai cui si è scatenato il rogo: al termine delle operazioni di spegnimento, ne rimaneva solamente una carcassa carbonizzata.

Ancora da accertare le cause del rogo. Sono in corso le indagini dei carabinieri di Riva del Garda, intervenuti sul posto per i rilievi di rito.



Fonte: Trentotoday.it