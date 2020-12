Furti a raffica in casa, in azione una banda "in rosa": arrestata una ragazza di 27 anni

Faceva parte della banda di ladre che subito dopo Ferragosto avrebbe colpito più volte in territorio di Riva del Garda: a suo carico le accuse per due furti commessi in abitazione il 17 e il 19 agosto scorso. E' stata fermata a Calto, provincia di Rovigo, durante un controllo di routine: dai successivi accertamenti è emersa un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dalla Procura di Rovereto meno di un mese fa.

Come riporta Trentotoday.it, la ragazza era stata fermata mentre insieme ad altre due complici stava tentando di forzare la porta d'ingresso di una casa. Le tre giovani donne erano state intercettate dai carabinieri: con loro avevano attrezzatura da scasso, tra cui una sagoma in plastica utilizzata per forzare le serrature.

Accuse inequivocabili grazie alle telecamere

Tutte e tre erano state denunciate a piede libero, mentre proseguivano le indagini. Gli elementi raccolti dagli inquirenti hanno permesso di formulare accuse precise, anche grazie all'ausilio delle telecamere di videosorveglianza. Da qui la decisione del gip di Rovereto, che come detto ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Dopo un mese (scarso) di latitanza, la 27enne è stata fermata a bordo di un camper: fa parte di una famiglia di rom senza fissa dimora. Oltre all'arresto, le è stata commutata la misura del foglio di via, che le vieterà in futuro l'ingresso nei territori comunali di Riva del Garda, Arco e Torbole.