È morto Gianfranco Sartorelli, il "nonno" dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco danno l'addio a Gianfranco Sartorelli, detto "il Nonno", colonna portante dei pompieri volontari di Riva del Garda per 43 anni. Nato proprio a Riva il 17 marzo 1940.

Santorelli è entrato a far parte del corpo nel 1981 all’età di 41 anni. Un legame solido e una presenza costante fin da subito. Nel 1990 è diventato segretario per due mandati, fino al 2000, quando, per raggiunti limiti di età, ha lasciato la carriera operativa ed è diventato vigile onorario. Le sue aspirazioni sono state, citando una sua lettera del 1998, “veder completata la caserma di viale Rovereto”, “portare l’informazione antincendio nelle scuole”. Ma anche costituire insieme al direttivo di allora la squadra giovanile, così da avere un ricambio nel futuro, far conoscere i vigili rivani alla propria comunità, “che non sanno cosa sono i pompieri volontari salvo che nel momento di necessità” ma soprattutto ”creare un gruppo che oltre a essere affiatato negli interventi, sia un gruppo di Amici”.

Terminato il servizio attivo agli inizi del nuovo millennio ha continuato a prestare la sua instancabile opera assistendo i nuovi segretari che si sono avvicendati e le nuove generazioni di giovani pompieri, che hanno avuto la fortuna di incontrarlo. "Grazie a lui infatti oggi c'è una dettagliata rassegna stampa facente parte del patrimonio storico del corpo e sappiamo le date dei compleanni che lui puntualmente appuntava all’albo con il noto bigliettino di auguri" si legge in una nota dei vigili del fuoco di Riva del Garda.

Gianfranco Sartorelli lascia la moglie con cui ha passato tutta la vita: Albina Gasperi, che lo ha sempre supportato e incoraggiato nella sua attività di pompiere volontario dopo una carriera in Amsea, come responsabile elettricista. La famiglia dei vigili del fuoco si stringe forte davanti alla sua dipartita e rende proprio il suo esempio di costanza e abnegazione a servizio della comunità. I funerali si terranno venerdì alle 17 nella caserma dei vigili del fuoco a Riva del Garda.



Fonte: TrentoToday.it