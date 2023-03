Donna precipita dalla finestra e muore: compagno indagato per omicidio

C’è una svolta in quello che, a Riva del Garda, da tragico incidente domestico è diventato un possibile "cold case": dopo oltre un anno di indagini, infatti, il pm Fabrizio de Angelis ha chiesto il rinvio a giudizio per il convivente della 47enne moldava deceduta il 30 gennaio 2022.

Per fare chiarezza è necessario riavvolgere il nastro della vicenda. Erano le 22.35 di una domenica come tante, quando la tranquillità della nottata in viale Fiume era stata interrotta da un tonfo sordo e violento: una 47enne era precipitata dal terzo piano di uno stabile. Nonostante si fosse tentato il tutto per tutto per salvarla, la donna era morta qualche ora dopo il ricovero in ospedale, dov'era stata portata d'urgenza con l’elisoccorso.

Quello che sembrava un incidente, scrivono i colleghi di Trentotoday, non ha mai convinto del tutto gli investigatori della polizia, a partire dalle dichiarazioni del convivente. Recuperati i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti in zona, per verificare la presunta veridicità delle dichiarazioni rese dall'uomo, gli inquirenti hanno fatto emergere alcune discrepanze con la sua versione dei fatti.

Un filmato, in particolare, avrebbe destato l'attenzione degli agenti: in esso si sentono, anche se non in modo chiaro, le voci di due persone nei secondi immediatamente precedenti alla caduta. Il filmato è stato inviato al laboratorio specialistico indagini elettroniche del Servizio della Polizia Scientifica di Roma, dove i tecnici hanno effettuato una pulitura del segnale. Grazie a ciò, sarebbero emerse le voci della donna e del convivente, i quali, nei momenti immediatamente precedenti alla caduta, stavano probabilmente litigando con veemenza.

Nel corso dell'anno sarebbero stati raccolti altri indizi di reato a carico dell'uomo, fino alla svolta delle ultime ore, con la richiesta di rinvio a giudizio: il convivente è indagato con l'accusa di omicidio.