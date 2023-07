Cane morde una bambina: la padrona dovrà pagare 4mila euro

Lago di Garda. È di circa 4mila euro il conto salato che dovrà pagare la padrona di un cane che ha morso una bambina: è quanto ha deciso il giudice di pace di Riva del Garda.

I fatti

La bambina, residente con la famiglia a Riva, era in un bar con la mamma e altri parenti, quando ha deciso di spostarsi nel parco giochi vicino al locale. Mentre stava giocando, la piccola è stata morsa a un polpaccio da un cane che, nonostante fosse al guinzaglio, è uscito da sotto un tavolino addentando la bimba.

Curata dalla guardia medica, la bambina se l’è cavata con 7 giorni di prognosi e, naturalmente, con un bello spavento. Secondo il giudice, come riporta L’Adige, la padrona del cane “fu negligente e imprudente e nonostante la presenza del guinzaglio al collo del suo cane, non è riuscita a custodirlo adeguatamente lasciando che il cane mordesse in modo così violento la piccola bambina. Tra tale comportamento, colposamente omissivo, ed il fatto lesivo vi è il nesso causale da cui discende la piena responsabilità della donna”.



Inevitabile, quindi, la condanna al risarcimento: 200 euro di multa, 1200 euro per compensare danni fisici e morali e quasi 2300 per la costituzione di parte civile.