Migliaia di euro in contanti consegnati alla Polizia Locale: "Nessuno li reclama"

In Valsabbia ci sono migliaia di euro (in contanti) in cerca d'autore, o meglio: il legittimo proprietario non si è ancora fatto vivo. Sono stati trovati e recuperati da un onesto cittadino che, come da buona educazione civica, li ha consegnati al comando di Polizia Locale dell'aggregazione valsabbina, a Vestone. Ed è qui che, ormai da giorni, i soldi giacciono in attesa che qualcuno venga a reclamarli.

L'appello pubblicato dalla Polizia Locale

“Nei giorni scorsi – si legge nella nota pubblicata sui social dalla Polizia Locale – una persona ha trovato dei soldi, parecchi soldi, e si è recata presso il nostro comando per consegnarli. Ad oggi nessuno si è fatto vivo e nemmeno è stata segnalata la perdita del denaro. Se qualcuno li avesse persi, contatti il nostro comando. È necessario che fornisca alcuni dettagli che ci consentano di accertare, oltre ogni ragionevole dubbio, che i soldi siano i suoi. Intanto ringraziamo l'onesto cittadino per il gesto fatto”.

Gli agenti sarebbero ora sulle tracce di una presunta (ma credibile) segnalazione. Nel frattempo ci si chiede come sia possibile non accorgersi di un tale ammanco, e per così tanti giorni. Chiunque sia il proprietario, è gradito la “mancia”: come previsto dal Codice Civile, il proprietario (se mai si farà vivo) dovrà pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma. Se tale somma eccede i 5,16 euro, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.