Teste di capretto inchiodate su un albero: un rito satanico?

Passeggiando con il proprio cane in una zona isolata del paese, ha notato qualcosa di strano appeso a un albero. Questa la circostanza nella quale a Lonato del Garda è avvenuto il ritrovamento di due teste di capretto mozzate, inchiodate al tronco di un albero. La notizia è riportata sulle colonne del quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane.

Il ritrovamento è avvenuto tra il cimitero e la Rocca, nei pressi di un sentiero in salita difficile da percorrere. Il cittadino che si è imbattuto nei resti degli animali ha immediatamente avvisato la Polizia locale, che ha provveduto a rimuovere le teste.

Le indagini sul ritrovamento sono in corso. Stando all'ipotesi più accreditata, visto che il ritrovamento è stato fatto pochi giorni dopo il solstizio di primavera, una data simbolica ben precisa per i satanisti, potrebbe trattarsi di una sorta di rito. Qualora la macellazione delle capre fosse stata fatta in casa, si configurerebbe il reato di macellazione clandestina.