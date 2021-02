Incidente a un passaggio livello, treni nel caos: giornata da incubo per i viaggiatori

Un incidente avvenuto ad un passaggio livello di Rezzato ha paralizzato la linea ferroviaria per ore

Traffico ferroviario in tilt lunedì pomeriggio sulla tratta che collega Venezia a Brescia e viceversa. I disagi per i viaggiatori sono iniziati poco dopo le 17 e sono proseguiti per tutta la serata.

All'origine dei disservizi, con numerosi treni cancellati e soppressi, un incidente accaduto al passaggio a livello di via Fratelli Bronzetti a Rezzato, dove un autocarro in transito dotato di piattaforma aerea ha reciso i cavi dell'alta tensione facendo cadere anche alcuni pali che li sostenevano.

A dare l'allarme una donna che con la sua vettura si trovava proprio dietro al camion. I lavori di ripristino dei cavi da parte degli operai delle Ferrovie dello Stato si sono protratti per buona parte della nottata.

Per i viaggiatori numerosi disagi nonostante l'attivazione di un servizio di trasporto su bus sostitutivi in funzione sulla tratta Brescia-Lonato in entrambe le direzioni.