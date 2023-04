Blitz dei carabinieri al ristorante: in casa 50 dosi di cocaina

Blitz dei carabinieri in un ristorante di Erbusco. I militari da tempo erano sulle tracce di un sospetto spacciatore, un uomo di nazionalità albanese: nella tarda mattinata di mercoledì è stato avvistato cedere delle dosi di cocaina, dunque è stato seguito a distanza fino a che non è entrato al ristorante.

Il blitz al ristorante

Dagli accertamenti è risultato essere domiciliato in un appartamento di proprietà del titolare del locale: la successiva perquisizione ha permesso di individuare e sequestrare ben 50 dosi di "coca" pronte alla vendita.



Il presunto pusher è stato accompagnato in caserma e denunciato: insieme a lui è stato sentito anche il titolare del locale, costretto a chiudere in anticipo (e per qualche ora) la sua attività. Anche la sua posizione è al vaglio degli investigatori.