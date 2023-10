Prima il furto di un telefono, poi la maxi rissa tra ragazzini

Ci sarebbe uno smartphone rubato all’origine della maxi-rissa che si è scatenata martedì pomeriggio in stazione a Brescia, proseguita poi lungo Via Foppa e conclusa infine in Via XX Settembre con l’arrivo delle forze dell’ordine. Sarebbero una trentina i ragazzi coinvolti, in buona parte minorenni: tra loro anche un 18enne rimasto ferito e ricoverato in ospedale, alla Poliambulanza. Diversi di loro sono già stati identificati e ascoltati, altri sono ancora in fuga.

La rissa in stazione

Due i gruppi di ragazzi – italiani e stranieri – che si sarebbero dati appuntamento per una sorta di resa dei conti. A scatenare la zuffa, come detto, ci sarebbe un telefono conteso: sarebbe stato rubato dagli uni o dagli altri, a seconda di chi viene interrogato (ovvero: al momento ognuno ha dato una sua versione, ma opposta in base agli schieramenti, altri non hanno nemmeno parlato).

Insulti, spintoni, calci e pugni e poi la fuga sotto gli occhi di passanti e pendolari. A pochi attimi dalla rissa sono state subito allertate le forze dell’ordine. Poco prima delle 18.30, con l’arrivo delle pattuglie in Via XX Settembre era già tutto finito. Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato e alla Polizia Locale.