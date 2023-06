Maxi-rissa in pieno centro, 10 persone coinvolte: un arresto, un ferito in ospedale

Rissa in Rua Sovera lunedì sera, a pochi passi dal Commissariato del Carmine. Sarebbero almeno una decina le persone coinvolte, tra italiani e stranieri: la serata si è conclusa con un arresto e un ricovero in ospedale. In manette un 50enne italiano, in ospedale un 40enne pakistano: nel mezzo qualcuno che è riuscito a darsela a gambe, altri identificati.

Maxi-rissa, 10 persone coinvolte

L’intervento della Polizia di Stato – con il supporto della Polizia Locale – è delle 20.30 circa: in Rua Sovera, come detto, almeno 10 persone sono rimaste coinvolte in una maxi-rissa tra botte, calci e pugni, qualche bottiglia di vetro come arma impropria.

Il pronto intervento delle forze dell’ordine ha evitato il peggio. Il 40enne pakistano sarebbe l’unico ferito, colpito a un braccio proprio con una bottiglia: è stato soccorso da un’ambulanza del Cosp e trasferito al Civile, ricoverato in codice verde.

