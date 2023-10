Si prendono a pugni e sberle in pieno centro: due identificati, altri in fuga

La Polizia Locale di Brescia sta indagando sulla rissa che si è scatenata sabato sera tra i vicoli del Carmine, e più precisamente in Rua Sovera. È qui che un gruppetto di almeno quattro soggetti, tutti italiani e volti noti nel mondo delle dipendenze, sarebbe venuto alle mani probabilmente per futili motivi: esclusa l’ipotesi di un’aggressione per rapina. Si sono presi a pugni e sberle fino all’arrivo delle pattuglie, intervenute a seguito delle segnalazioni dei residenti.

Nel frattempo alcuni rissosi sono riusciti a dileguarsi: sarebbero intanto due gli identificati, già sentiti dagli agenti, e per ora nessun denunciato (ma le indagini sono in corso). Al vaglio della Polizia Locale anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che potrebbero aiutare il nucleo di polizia giudiziaria nella ricostruzione delle genesi della rissa e per l’eventuale attribuzione di responsabilità dei singoli coinvolti.