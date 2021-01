Violenta lite in azienda tra colleghi: un ferito portato in ospedale

Un operaio di 51 anni è stato portato in ospedale, a seguito di una violenta lite scoppiata con un collega a Rovato, nel tardo pomeriggio di martedì (mancavano pochi minuti alle 18); il tutto è avvenuto nel capannone di un'azienda di via San Donato. Protagonisti della vicenda i lavoratori di una ditta esterna, due addetti alle pulizie.

Stando a quanto ricostruito finora dai carabinieri della compagnia di Chiari, sopraggiunti sul posto con una pattuglia, pare che il 51enne sia rimasto ferito al volto da un acido, dopo essere caduto sul contenitore a seguito di una spinta del collega.



Soccorso da un'ambulanza, è stato portato in ospedale Mellini di Chiari per il ricovero in codice giallo. I militari stanno ancora facendo accertamenti sui motivi che hanno fatto scaturire la zuffa e sulla tipologia di acido che ha ferito l'operaio.