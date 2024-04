Botte e feriti in piazza: ragazzini se le danno di santa ragione sotto i portici

Botte e feriti all’ombra dei portici di Piazza Vittoria a Brescia. Anche in questa occasione, mercoledì pomeriggio intorno alle 15.30, sono stati coinvolti dei ragazzi, anche minorenni, alcuni identificati e altri in fuga: due i feriti medicati dai sanitari dell’ambulanza di Bresciasoccorso, hanno 17 e 18 anni, uno di loro è finito in codice verde al Civile. Ancora una volta, per sedare gli animi, si è rivelato decisivo l’intervento delle forze dell’ordine, sul posto Carabinieri e Polizia di Stato.

La violenta lite si sarebbe scatenata per futili motivi. Il gruppo di ragazzini era già stato avvistato poco prima dalla Polizia Locale: pare stessero giocando a pallone sotto i portici e per questo gli era stato loro intimato di smettere. Si sarebbero dispersi, per poi ritrovarsi: dopo qualche insulto di troppo, per chissà quale motivo, due gruppetti di ragazzi sono finiti alle mani. Qualche colpo sopra le righe, i feriti e la chiamata al 112: infine le sirene, gli agenti e i militari. Tutto finito, almeno per ora. E indagini in corso.