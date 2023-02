Rissa tra dieci ragazzi in piazza: quattro volanti per riportare l'ordine

Una rissa affollata in pieno centro. È successo ieri sera a Brescia, in piazza Vittoria. I disordini sono iniziati alle 20:00, quando in piazza c'erano ancora parecchie persone, tra i ritardatari dell'happy hour e chi si stava recando a cena.

Una decina i giovani coinvolti. Dopo i preamboli fatti di reciporoche accuse - pare per futili motivi - i ragazzi sono venuti alle mani. Nel frattempo qualcuno ha chiamato le forze dell'ordine, e nel giro di pochi minuti sono giunte sul posto tre volanti dei carabinieri e una della Polizia locale cittadina.

È bastato l'arrivo degli agenti a ripristinare l’ordine in piazza, con i ragazzi che hanno fatto perdere le loro tracce fuggendo a gambe levate per le vie del centro. Alcuni agenti sono poi rimasti in loco a presidiare la piazza.