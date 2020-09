Brutale pestaggio in piazza: la rissa si scatena per una lite tra basket e rugby

A poco più di una settimana dalla prima folle rissa di fine estate, in Piazza Tebaldo Brusato – ce n'è stata un'altra solo pochi giorni fa, nel fine settimana – dalle indagini sarebbero emersi nuovi elementi sul pestaggio di cui è rimasto vittima in particolare un 15enne, ricoverato in ospedale con fratture di radio e ulna, le ossa dell'avambraccio.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, al di là della discussione sui presunti apprezzamenti a una ragazza, a scatenare la violenza sarebbe stata anche una futile rivalità tra giocatori di basket e di rugby, ovvero i componenti delle due “bande” che si sarebbero incrociate in piazza nell'ultimo weekend di agosto.

La dinamica del brutale pestaggio

Dunque anche il senso di appartenenza a due mondi sportivi diversi avrebbe scatenato l'aggressione: le indagini comunque proseguono. Ma se ci sono ancora dei dubbi sulle persone coinvolte e sulle eventuali responsabilità, non ve ne sono invece sulla dinamica del brutale pestaggio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il giovane, che è ancora in ospedale, sarebbe stato accerchiato e aggredito, prima colpito con un pugno al volto e poi, una volta a terra, preso a calci e ancora malmenato, tanto che i suoi aggressori gli sarebbero saltati perfino sul braccio, procurandogli le fratture.