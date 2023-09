Botte da orbi, la rissa al parco finisce in sassaiola: 3 feriti in ospedale

Botte da orbi in Via della Valle a Brescia, zona Sant’Eustacchio e non lontano dal parco Jan Palach: sanitari e poliziotti sono intervenuti poco dopo le 19 di mercoledì. Indagini in corso, affidate alla Polizia di Stato: sarebbero almeno 6 le persone coinvolte nella rissa, che potrebbe essere stata preceduta anche da una sassaiola: tra gli identificati ci sono sia italiani che stranieri.

Tre feriti nella rissa

Tre le persone che hanno avuto bisogno di cure mediche: il più giovane ha 22 anni, gli altri 40 e 47. Sono stati soccorsi dalle ambulanze della Croce Bianca di Brescia e di Bresciasoccorso: per almeno due di loro è stato necessario il ricovero in ospedale, in codice verde e giallo al Sant’Anna e al Civile (niente di grave). Come spesso accade, la zuffa si sarebbe scatenata per futili motivi.