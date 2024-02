Rivalità d'amore, volano pugni e coltellate: Daspo per tre ragazzini

Il questore di Brescia ha emesso il provvedimento di Daspo Willy (misura di prevenzione che rientra nella categoria dei divieti di accesso alle aree urbane, la cui disciplina è stata potenziata dopo i tragici fatti che portarono all'omicidio di Willy Monteiro a Colleferro, Roma) nei confronti di tre giovani che il 7 febbraio scorso si erano resi protagonisti di una rissa (a pugni e coltellate) di fronte al McDonald's di Piazza Vittoria. Nell'occasione erano intervenuti diversi equipaggi della Polizia di Stato in servizio di volante.

Tre ragazzi nei guai

I tre soggetti sono stati tra il 2003 e il 2005, dunque hanno (circa) tra i 18 e i 20 anni: sono stati denunciati all'autorità giudiziaria e, con il Daspo, non potranno accedere a tutti i locali pubblici della piazza né soffermarsi nelle loro immediate vicinanze nella fascia oraria compresa tra le 17 e le 6, di ogni giorno, per i prossimi 2 anni. I provvedimenti si aggiungono agli altri 5 Daspo emanati dal questore circa un mese fa, nei confronti di altrettanti giovani considerati responsabili, nel dicembre scorso, di un'altra lite al McDonald's, ma in quell'occasione nelle sale interne del locale.

Il Daspo Willy è una misura di prevenzione volta a contrastare gli episodi di violenza che possono generarsi a causa della movida che anima le vie e le piazze del centro storico: in caso di violazione del divieto, è prevista la reclusione da 1 a 3 anni e multe da 10mila a 24mila euro.