Rissa fuori dal supermercato, due giovani se la prendono con un cliente

In pieno giorno, sotto gli occhi di diversi testimoni inerti, se la sono presa con un 65enne. Ignote le cause che hanno portato alla lite

Due giovani stazionavano all'esterno del supermercato. Un uomo, classe 1955, stava per entrare quando, per ragioni al momento sconosciute, è nato un diverbio che è sfociato in una vera e propria - prolungata - aggressione. La vicenda si è verificata nel pomeriggio di venerdì a Salò, all'esterno del supermercato Italmark di via Martiri della Libertà, e ha visto come protagonisti due ragazzi e un 65enne.

A raccontare i fatti, pubblicando su Facebook il video integrale dell'episodio, effettuato da una signora - uno dei tanti testimoni oculari della triste scena - è il comando della Polizia locale di Salò. Gli agenti sono stati chiamati sul posto quando i due ragazzi hanno iniziato a litigare con il 65enne di origine algerina. Quando parte il video uno dei due si è già allontanato dal supermercato. L'altro, di origine dominicana, noto alle forze dell'ordine, in evidente stato di alterazione dovuta all'alcol, ha iniziato a colpire l'avversario, scaraventandolo a terra contro le biciclette parcheggiate sulle rastrelliere. Una volta rialzatosi, l'uomo ha minacciato di lanciare una bicicletta contro il giovane, per poi essere colpito più volte, finendo a terra.

Addosso al 65enne, il ragazzo ha tentato di soffocarlo, per poi desistere anche per la resistenza dell'uomo, che è riuscito a rialzarsi grazie all'aiuto di un giovane che è intervenuto cercando di separare i due. Tutto finito? No, perché il dominicano ha colpito nuovamente l'uomo, dopodiché si è finalmente calmato, fino all'arrivo degli agenti del Comando di Salò. Da tempo il sindaco della cittadina, Giampiero Cipani, ha intrapreso una campagna di monitoraggio dei luoghi più sensibili del paese, quelli frequentati da bande di giovani che si rendono protagoniste di episodi di vera e propria criminalità.