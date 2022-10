Rissa a bottigliate fuori dal centro commerciale: 2 feriti, il "branco" in fuga

Rissa a bottigliate sulla scalinata del centro commerciale Freccia Rossa di Brescia, affacciata su Via Fratelli Folonari: per ora sono solo due i denunciati, entrambi feriti e medicati in ospedale, ma sarebbero diverse le persone coinvolte. Tutto è successo all'alba di sabato mattina: il meeting tra balordi, tra insulti e spintoni, sarebbe poi degenerato con colpi proibiti a suon di cocci di bottiglia.

Due i feriti, entrambi denunciati

Le grida e il fracasso avrebbero allertato i residenti, che hanno poi chiamato il 112. All'arrivo dei carabinieri il "branco" si era già in gran parte dileguato, salvo per i due feriti ancora sul luogo della zuffa: si tratta di due giovani italiani di 23 e 33 anni, a quanto pare già noti alle forze dell'ordine.

Come detto sono stati soccorsi dall'ambulanza e poi medicati in ospedale: per loro niente di grave. Sono già stati sentiti dai militari, e denunciati per la rissa. Al vaglio degli inquirenti, oltre alle loro testimonianze, anche le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.