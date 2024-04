Rissa al campo nomadi, coinvolte 20 persone: tensioni e feriti

Una rissa tra famiglie rivali è avvenuta verso le 13 di oggi, giovedì 18 aprile, al campo nomadi di via Borgosatollo a Brescia. Nella violenta rissa sarebbero rimaste coinvolte una ventina di persone, appartenenti a due nuclei familiari diversi, tra cui negli ultimi giorni ci sarebbero state parchi e tensioni. Rancori sfociati, a quanto pare, in botte da orbi: si sarebbero colpiti con calci, pugni e forse bastonate. Non sarebbero però state usate armi da taglio, come si temeva in un primo momento.

Grande dispiegamento di forze

Ad avere la peggio un uomo di 63 anni: avrebbe rimediato contusioni e ferite alla testa, ma le sue condizioni non preoccupano. Gli altri partecipanti alla zuffa sono stati invece medicati sul posto: sono intervenute, oltre all'automedica, anche ambulanze da Brescia, Mazzano e Nave.

Grande dispiegamento di uomini delle forze dell’ordine e di mezzi si soccorso: sul posto ci sono diverse pattuglie di Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale che stanno cercando di riportare la calma nel campo nomadi e ricostruire la vicenda.