Rissa fuori dalla discoteca, polmone perforato con un coltello

Tutto era cominciato in pista, alla discoteca Il Molo di Via Sorbanella a Brescia: qui si erano dati appuntamento per una resa dei conti, all’aperto. Così è stato: due gruppi di ragazzi che sono venuti alle mani, la rissa in un parcheggio poco lontano, fino alla drammatica escalation che si è conclusa con due feriti con arma da taglio, nello specifico un coltello. L’aveva usato un ragazzo di 19 anni, che con quella lama aveva perfino perforato un polmone a un quasi coetaneo, 20 anni: per questo è finito a processo per tentato omicidio.

I fatti risalgono all’estate di un anno fa, ora è arrivata la sentenza di primo grado. Non più tentato omicidio ma lesioni, la decisione del giudice: accolta parzialmente la linea degli avvocati dell’imputato che riferirono di un eccesso di legittima difesa. Il giovane, incensurato e residente in provincia, è stato condannato a 1 anno, 10 mesi e 20 giorni di reclusione, con pena sospesa.