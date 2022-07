Rissa in pieno centro, spuntano i coltelli: nove ragazzi denunciati

Stazionavano in angoli opposti di piazza Vittoria, ma a un certo punto un gruppo ha accusato l'altro di avere detubato un ragazzo, ed è scattata la violenza. Il bilancio dello scontro tra bande rivali avvenuto in pieno centro storico nel pomeriggio di giovedì è di nove ragazzi denunciati e due coltelli a serramanico sequestrati.

I fatti. Attorno alle 17:30 due gruppi di giovanissimi, uno formato da ragazzi magrebini, l'altro da pachistani, sono entrati in rotta di collisione. Se nelle ore precedenti le due bande hanno stazionato in angoli differenti della piazza, a un certo punto, dopo il presunto furto (di un pacchetto di sigarette, pare, come riportato dal Giornale di Brescia) ai danni di uno di loro ha innescato la rissa. Lo scontro è durato poco, prima dell'arrivo della Polizia locale, ma è stato sufficiente per il ferimento di due ragazzi minorenni che hanno riportato tagli alle braccia e al volto.

Prima del fuggi-fuggi gli agenti hanno fermato cinque pachistani. Poco dopo, in piazza Tito Speri, sono stati bloccati altri quattro magrebini: due di loro avevano ancora in tasca i coltelli a serramanico utilizzati nella rissa. Dopo il trasferimento in caserma in via Donegani è scattata la denuncia per rissa aggravata e porto abusivo di armi. Gli agenti sono a lavoro sulle riprese delle videocamere installate nella pizza, per capire la dinamica esatta di ciò che è successo.