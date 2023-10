Escono dalle cabine e iniziano a picchiarsi: due camionisti in ospedale

Sono finiti alle mani, chissà per quale motivo, nel piazzale del polo logistico Penny Market di Via Oglio, periferia di Desenzano del Garda: prima qualche parola di troppo e poi la lite vera e propria, conclusa con uno spintone che ha fatto ruzzolare a terra uno dei due contendenti, che ha battuto la testa sull'asfalto.

Niente di grave, per fortuna: ma gli animi agitati di lunedì mattina hanno comunque reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine e di due ambulanze. Tutto è successo poco dopo le 8: i protagonisti della zuffa sono due autotrasportatori di origini straniere, di 32 e 38 anni. Entrambi arrivati a bordo dei propri camion probabilmente per accedere al polo logistico.

Due feriti in ospedale

Ma qualcosa è andato storto e ha scatenato la lite. Sedata grazie al pronto intervento degli agenti del Commissariato di Polizia di Desenzano: in mattinata hanno risuonato anche le sirene delle ambulanze della Croce Rossa di Rivoltella, che hanno provveduto al trasporto in ospedale dei due feriti. Chi ha battuto la testa è stato ricoverato in codice giallo a Desenzano: il suo “avversario” in codice verde a Montichiari.