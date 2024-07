Botte e sangue fuori dalla disco, accoltellati 5 ragazzi: aggressori in fuga

Il bilancio (definitivo) è di 5 feriti in ospedale di cui due in condizioni più serie, entrambi di etnia rom e residenti nel Vicentino, uno di questi ricoverato in ospedale a Desenzano in codice rosso: gli altri tre feriti, di nazionalità senegalese, sono stati medicati sul posto e comunque trasferiti in pronto soccorso. Chi li ha aggrediti, un gruppo di giovani probabilmente anche loro di origine straniera, non è ancora stato identificato: sono in fuga da sabato notte ma i carabinieri di Desenzano e Lonato sono sulle loro tracce. La Procura avrebbe già aperto un fascicolo d’indagine per rissa e lesioni personali aggravate.

Cosa è successo veramente

Sono gli ultimi aggiornamenti dalla maxi-rissa che si è scatenata domenica notte poco dopo le 4 all’esterno della discoteca Biblò di Lonato del Garda. La serata si era appena conclusa quando, all’uscita, almeno due (ma forse tre) diversi gruppi si sono incrociati e avrebbero cominciato a darsele di santa ragione. Ad avere la peggio, come detto, i 5 feriti finiti in ospedale, di età compresa tra i 20 e i 23 anni: sarebbero stati tutti accoltellati dagli aggressori che sono riusciti a darsela a gambe prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Sul posto pattuglie dei carabinieri, l’automedica dell’ospedale di Desenzano, ambulanze di Valtenesi Soccorso e Croce Rossa: da quanto si apprende, la rissa si sarebbe scatenata a seguito di un tentativo di furto, forse una catenina strappata dal collo di uno degli avventori. Gli interessati si sarebbero poi dati appuntamento all’esterno del locale, scatenando il caos.