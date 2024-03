Caraffe di birra in testa e braccio rotto a calci: folle rissa tra i tavolini del bar

Si erano pestati a sangue al bar Amici di Castiglione delle Stiviere: prima due e poi quattro persone coinvolte nella rissa, due i feriti in ospedale con lesioni serie, un trauma cranico e una frattura al braccio (rotto con un calcio). A sette anni dall'accaduto, ora il processo vede il traguardo: uno dei due protagonisti, di origini straniere e oggi 26enne, è stato condannato a 4 mesi e 15 giorni di reclusione più il pagamento delle spese processuali, oltre a un risarcimento.

Cosa era successo

Ne dà notizia la Gazzetta di Mantova. Il furibondo litigio si era scatenato nel gennaio del 2017 al bar Amici di Via Donatori di Sangue. Pare che il diverbio tra i due principali contendenti fosse stato provocato da una ragazza contesa. Botte da orbi ma anche bastonate e caraffe di birra come armi improprie: nella zuffa si erano poi inserite altre due persone, ma con l'intento di sedare la rissa.

Solo all'arrivo di carabinieri e ambulanze la situazione si era definitivamente calmata. Dei quattro rissosi, in due erano finiti in ospedale: l'unico imputato aveva riportato lesioni con prognosi di 40 giorni, per un braccio rotto. Finito sotto accusa, ha sempre ribadito di aver agito solo per legittima difesa. Non per il tribunale.