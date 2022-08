Bicicletta travolta da un furgone, noto musicista muore sul colpo

Anche la comunità gardesana piange la scomparsa del musicista Rino Mazzurana. Il 71enne è morto ieri pomeriggio, mercoledì 17 agosto, a Rivoli Veronese: è stato investito da un furgoncino mentre si trovava alla guida della sua bici a pedalata assistita.

In suo soccorso si è precipitato in zona il personale del 118 con ambulanza e automedica, ma ogni tentativo di salvargli la vita è stato vano: troppo gravi i traumi e le lesioni riportate, è deceduto sul posto. Le forze dell'ordine sono al lavoro per far luce sulla dinamica del sinistro.

Di casa a Brentonico, Rino Mazzurana era un noto trombettista e docente di musica. Aveva insegnato alla scuola musicale Riccardo Zandonai di Rovereto e frequentato il conservatorio Bonporti di Trento e di Riva del Garda.

Fonte: Trentotoday.it