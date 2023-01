Picchiano una gattina, poi la coprono di benzina per darle fuoco

Lago di Garda. Una storia davvero toccante quella della piccola Cheope, una gattina di due anni ora alla ricerca di una famiglia.

Quando i volontari del Rifugio Ada di Arco l'hanno trovata, era completamente imbevuta di benzina (ed è evidente cosa volessero farle in questo caso, ndr); presa in cura, è stato subito chiaro il passato dell'animale, fatto di maltrattamenti, sofferenza e dolore.

Il recupero per Cheope non è stato semplice, anzi. Sono state necessarie diverse flebo per rimetterla in forza, poi le volontarie del rifugio l’hanno riabituata a mangiare, il pelo le è caduto completamente, anche se ore sta ricrescendo. Oggi questa gattina sta bene: è sterilizzata, ha il microchip ed ha completato il ciclo vaccinale.

Per lei si cerca una famiglia, magari in un appartamento, senza cani e non con bambini troppo piccoli. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 333-4780389 dopo le 20.

Fonte: Trentotoday.it