Rifiuti non autorizzati e discariche abusive: denunciati imprenditori e agricoltori

In ordine alfabetico: Cellatica, Gussago e Pompiano. Sono i tre paesi in cui i tecnici di Arpa Brescia (l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) sono intervenuti smascherando due potenziali discariche abusive oltre che rifiuti stoccati al di là dei limiti consentiti o in modo non consono in due aziende. E' andata così alla Ecology Transport di Cellatica, specializzata nel trattamento di rifiuti speciali.

Gli interventi di Arpa nelle aziende

I tecnici di Arpa sono intervenuti a seguito di un incendio divampato in azienda. Al termine delle operazioni dei Vigili del Fuoco, un ulteriore controllo ha permesso di riscontrare irregolarità della gestione dei rifiuti (alcuni di questi, appunto, stoccati in luoghi non idonei). Alla Metal Recuperi di Gussago, invece, le irregolarità sono state riscontrate dal cielo, grazie al sistema Savager, ovvero Sorveglianza avanzata gestione rifiuti.

Alle prime rilevazioni aeree sono seguiti gli approfondimenti da terra: la circostanza ha permesso di verificare come fossero stoccati circa 3mila metri di cubi di rifiuti, all'esterno dell'azienda, invvece dei circa 1.500 mc che invece erano stati autorizzati.

Due discariche abusive in campagna

Infine, una doppia presunta discarica abusiva in mezzo alle campagne di Pompiano, e per cui è stato denunciato l'agricoltore che sarebbe proprietario di entrambi i terreni. Questo intervento, in particolare, è avvenuto a seguito della segnalazione di alcuni cittadini, poi verificata in loco da Arpa. Nei terreni contestati sono stati rinvenuti vari materiali tra cui scarti dell'edilizia, fibrocemento e amianto, pneumatici usati, materiali plastici.