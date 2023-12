Consegna le pizze, aggredito per lo scooter: si nasconde a casa del cliente

Rider aggredito mentre consegna le pizze, condannato il suo aggressore: 1 anno e 6 mesi (pena sospesa) e 600 euro di multa. Tutto era successo la sera del 15 ottobre scorso a Romano di Lombardia: un giovanissimo rider di 18 anni (o pony pizza dir si voglia) stava consegnando le pizze a casa di un cliente quando si è accorto di un uomo saltato in sella al suo scooter, con la chiara intenzione di rubarlo.

L'aggressione e l'arresto

In quegli attimi concitati il ragazzo era riuscito a togliere le chiavi appena in tempo, scatenando però la furia del protagonista del tentato furto: un 34enne di nazionalità nigeriana. Quest'ultimo ha cercato di inseguire il rider ma poi, mancato l'obiettivo, si è sfogato prendendo a calci lo stesso scooter. Il 18enne nel frattempo era riuscito a trovare rifugio a casa del cliente, allertando subito il 112.

In pochi minuti sul posto sono arrivati i carabinieri: inevitabili le manette per il 34enne. Accusato di tentato furto e danneggiamento, non ha mai risarcito la vittima come invece era stato richiesto: quindi è arrivata la condanna.