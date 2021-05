Nessuna notizia di Camilla Bognoli: "Aiutateci a trovarla"

Nessuna notizia: Camilla Bognoli, la ragazza di 22 anni, di Peschiera del Garda, non si trova. Uscita da casa venerdì, Camilla da ormai due giorni non dà sue notizie. Familiari e amici hanno lanciato diversi messaggi sui social, creando un tam-tam che però fino ad ora non ha portato alcun risultato. A dir la verità nel pomeriggio di ieri sembrava ci fossero notizie positive, la madre della ragazza avrebbe ricevuto un sms, ma la donna non sarebbe sicura che a scriverlo sia stata proprio la figlia.

"Non è più rientrata a casa da venerdì pomeriggio", si legge nel messaggio in cui si chiede di contattare il numero 351-9329658 nel caso si fosse in possesso di informazioni utili. Nell'appello diffuso per le ricerche della ragazza si legge anche cosa indossava al momento dell'allontanamento da casa: una maglietta bianca a maniche lunghe di Tommy Hilfigher, un maglioncino bianco e pantaloni neri con due righe laterali, una rossa e una bianca. Ai piedi la ventiduenne aveva scarpe da ginnastica bianche.

I familiari invitano tutti coloro che hanno informazioni utili al ritrovamento della ragazza a mettersi in contatto con le forze dell'ordine, oppure contattare il numero 351-9329658.