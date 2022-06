Ritrovata sana e salva la 17enne Alice Bussacchetti

È stata ritrovata sana e salva Alice Bussacchetti, promessa del canottaggio di soli 17 anni, scomparsa ieri pomeriggio verso le 15.30, quando era stata vista allontanarsi a piedi dalla Canottieri Mincio di Mantova, sparendo poi nel nulla.

La giovane sta bene, si trovava in un casolare a Volta Mantovana: la bella notizia è arrivata verso mezzogiorno di oggi, domenica 19 giugno. Alle ricerche hanno partecipato anche alcuni vicini e pare che sia stato proprio uno di loro a rintracciarla: sul posto sono poi sopraggiunti vigili del fuoco e forze dell’ordine, che l'hanno riaccompagnata in famiglia. Nel pomeriggio verrà sentita in caserma per chiarire i contorni della vicenda.