Accoltella un uomo, poi sparisce per mesi: arrestato in tabaccheria

Ricercato (da mesi) per tentato omicidio, passeggiava nel centro di Riva Del Garda (Tn) come se nulla fosse. Peccato che alla vista di una pattuglia dei carabinieri, il giovane uomo che cercava di confondersi tra i tanti turisti, abbia cominciato a correre. Insospettiti, i militari lo hanno inseguito e poi bloccato all’interno di una tabaccheria dove era entrato nel disperato tentativo di seminarli.

Volto non nuovo per i carabinieri della cittadina gardesana, dove in passato abitava, è stato controllato e identificato: dai primi accertamenti è emerso che sul 27enne di origine albanese pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentato omicidio. Era ricercato per una brutale aggressione, sfociata in un accoltellamento, avvenuta lo scorso giugno in provincia di Bergamo. La vittima era stata ricoverata al Pronto soccorso di Romano di Lombardia, mentre il 27enne, che pare avesse agito con un complice, si era dato alla fuga.

La caccia all’uomo è terminata venerdì 8 settembre quando i carabinieri hanno scovato il 27enne nel centro di Riva del Garda: fermato e portato in caserma per le verifiche del caso è stato infine accompagnato nel carcere di Gardolo.

