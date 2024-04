Ricercato da due anni, si nascondeva tra le montagne: arrestato ragazzo

Durante una serie di controlli mirati, un ragazzo di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri di Cles (Tn) impegnati in attività di perlustrazione del territorio. Identificato dai militari dell’Arma, è risultato che il giovane era soggetto a un provvedimento di cattura, per una condanna definitiva a 3 anni e mezzo di reclusione, relativa a una rapina commessa nel 2022 a Brescia.

Il 22enne, di origine magrebina, era quindi latitante e pare avesse scelto le montagne della Val di Non per evitare la cattura. Scelta che, però, non lo ha ripagato. Dopo l'arresto, però, la questione è tutt'altro che archiviata. Infatti, al vaglio degli inquirenti c'è la cerchia di amicizie e i contatti a cui il giovane si è affidato in questi anni per nascondersi.

Fonte: Trentotoday.it