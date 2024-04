Barca e canna da pesca: così un assassino si godeva il Lago di Garda

Accusato di omicidio nel suo paese di origine, lo Sri Lanka, viveva e lavorava come pescatore sul Lago di Garda: proprio mentre era impegnato in una battuta di pesca nei pressi di Punta San Vigilio l’uomo di 55 anni è stato arrestato dalla squadra Nautica della Polizia di Stato.

Il blitz

Erano da poco trascorse le 18 di martedì 2 aprile, quando è scattato il blitz: gli agenti hanno fermato l'uomo per un controllo, mentre era a bordo di una barca da pesca. Il 55enne di origini cingalesi, che risultava residente a Garda, era ricercato da un anno. Su di lui pendeva infatti un mandato di arresto europeo: nel 2018, in seguito a una condanna all'ergastolo per omicidio volontario, era scappato dallo Sri Lanka.

L'omicidio

L'omicidio risale al giugno del 2010: il 55enne aveva accoltellato un uomo al termine di un litigio scattato per una controversia legata ad affari economici nell'ambito della pesca. Appurata la gravissima situazione a suo carico, i poliziotti lo hanno immediatamente arrestato e lo hanno portato in questura per i necessari accertamenti. Ultimata l’attività, l'uomo è stato trasferito nel carcere di Montorio (Vr) per scontare l’ergastolo.