Un uomo generoso, disponibile che tanto ha fatto per la sua comunità. Così Gardone Val Trompia ricorda Riccardo Raza: si è spento in un letto d'ospedale l'ultimo giorno del 2023. A lungo è stato protagonista della vita politica della cittadina della Valtrompia: è stato assessore al commercio, artigianato, trasporti sport e tempo libero per diversi anni prima con la giunta guidata da Giuseppe Salvinelli, poi di quella diretta da Michele Gussago.

Era molto noto e amato in paese: la notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente e sono tantissimi i messaggi di cordoglio, tra cui spicca quello di Patrizia Concari, attuale vicesindaco di Gardone Val Trompia: "Il tuo impegno sarà sempre d’esempio", ha scritto sui social.

Sui social anche lo struggente messaggio d'addio di una delle tre figlie di Raza: "Ti voglio ricordare così: pieno di interessi, amici e impegni. Ti sei goduto la vita, nonostante la vita sia stata dura e ingiusta con te. Hai fatto di tutto per sconfiggere i tuoi mali, fino alla fine sei stato un leone".

Tantissime le testimonianze di affetto ricevute in queste ore dalla moglie Irene Bontacchio e dalle figlie Moira, Gloria e Alessandra. I funerali dell'ex assessore saranno celebrati alle 14.30 domani, martedì 2 gennaio, nella basilica del convento di Gardone Val Trompia.